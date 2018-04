Bambino di 6 anni investito da un’auto - Cronaca

SASSARI. Investito da un’auto mentre si accingeva ad attraversare la strada. Momenti di paura - nel primo pomeriggio di ieri - per un bambino sassarese di 6 anni che è stato travolto da una Polo condotta da una ragazza, anche lei sassarese, di 21 anni.Il piccolo è stato urtato con la fiancata destra dell’auto ed è caduto a terra battendo la testa sull’asfalto: immediati i soccorsi con l’intervento degli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure e poi trasportato il ferito in ospedale a bordo dell’ambulanza.Il piccolo ha riportato una ferita alla testa e lamentava un forte dolore alla spalla, ma è rimasto sempre cosciente e dopo gli accertamenti effettuati dai sanitari le sue condizioni non sono state considerate gravi. Anche se è stato avviato il protocollo per valutare l’evoluzione delle condizioni cliniche (specie per il colpo alla testa). In via Tempio sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e raccolto diverse testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.Secondo quanto appurato dagli agenti, il bambino si trovava vicino alla gelateria insieme alla sorellina e a un certo punto avrebbe iniziato ad attraversare in direzione del “Tris Bar” che si trova proprio di fronte per raggiungere la mamma. Appena messo piede sulla carreggiata è stato investito dall’auto e la conducente si è immediatamente fermata per fare scattare i soccorsi. É probabile che la 21enne che era alla guida della Polo si sia accorta all’ultimo momento del bambino o sia stata colta di sorpresa dall’iniziativa improvvisa del piccolo di cominciare ad attraversare la strada. Da chiarire ancora se il bambino si trovasse sulle strisce pedonali o a brevissima distanza.I chiarimenti arriveranno solo una volta che gli agenti della polizia locale avranno concluso tutte le verifiche.Quello di ieri pomeriggio è l’ennesimo episodio di un pedone investito nelle vie della città. Una vera e propria emergenza che è già stata evidenziata in più occasioni, specie dopo l’incidente nel quale ha perso la vita una donna in via Amendola.A poco - almeno stando ai risultati - sono valsi finora gli appelli a moderare la velocità da parte della polizia locale che ha anche rilanciato i temi della sicurezza e della prudenza alla guida. La media è preoccupante: un pedone investito al giorno. (g.b.)

