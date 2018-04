«Abbiamo pensato a qualsiasi cosa, anche ai terroristi» - Cronaca

La gente quasi non ci crede. Nel vedere quel camion che viaggiava in discesa senza autista le ha pensate tutte, e c’è chi ha avuto davvero tanta paura. «Non si fermava più, c’era una persona che si agitava e cercava di entrare nella cabina. Sa cosa ho pensato? Che poteva anche essere un terrorista...».La signora la dice a mezza voce, poi riesce anche a sorridere perché tutto sommato è andata bene e si può raccontare un finale che è drammatico ma con conseguenze non gravi.E i commenti sono tutti di condanna per quel gesto sconsiderato che poteva davvero costare la vita a qualcuno.

