Agronomo, professione del futuro - Cronaca

SASSARI. La professione di agronomo e dottore forestale piace ai giovani. Le iscrizioni alla facoltà sassarese, unica in Sardegna, sono in aumento e le opportunità di lavoro non mancano e stanno crescendo in settori come quelli della tutela e della gestione dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dell’agroalimentare. Ai quali i laureati possono avvicinarsi proprio per le loro competenze professionali, sempre più richieste. Ma c’è la necessità di orientare gli studenti dei corsi verso le prospettive di occupazione, perché possano sfruttare al meglio un titolo di studio che può offrire grandi soddisfazioni. Ma anche fornire informazioni pratiche sui percorsi formativi universitari e poost universitari.A questo scopo risponde l’Agronomist and Forester Day 2018 che si tiene in tutta Italia giovedì 19 promosso dall’Ordine professionale nazionale. A Sassari l’iniziativa si svolgerà, in collaborazione con l’Università, a partire dalle 10, nell’aula magna del dipartimento di Agraria, in via De Nicola, dove i partecipanti si collegheranno in diretta streaming con gli altri dipartimenti presenti nelle altre sedi universitarie per parlare della professione e promuoverla.«Vogliamo fare un po’ il punto sulla nostra figura professionale, sia allo stato attuale sia per quanto riguarda il futuro – spiega il presidente dell’Ordine degli agronomi della provincia di Sassari, Ernesto Usai –. Che nel tempo si è evoluta estendendo la sua attività in più campi. Un tempo la figura dell’agronomo era soprattutto al servizio delle aziende agricole, ora il nostro lavoro si è allargato grazie all’acquisizione di nuove capacità e di una nuova domanda. Penso, ad esempio, al management e al marketing. Ecco, occorre che chi sta intraprendendo gli studi valuti tutte le possibilità che gli vengono offerte sia in Italia che all’estero», conclude Usai.A Sassari sono 547 gli iscritti all’Ordine, il più numeroso, per un totale di un migliaio in tutta l’isola. Una categoria numerosa che è sempre stata un punto di riferimento in un regione a vocazione agropastorale. E a Sassari il 75 per cento svolge attività libero professionale.L’Agronomist and Forester Day vedrà la partecipazione del presidente nazionale degli agronomi, Andrea Sisti, del segretario nazionale, Riccardo Pisanti, e del consigliere nazionale Corrado Fenu. Aprirà i lavori Antonio Pazzona, direttore del Dipartimento di Agraria, e interverrà Rossella Filigheddu, delegata del rettore per la didattica. Sono inoltre previsti interventi dei presidenti degli Ordini provinciali della Sardegna, mentre la sessione pomeridiana sarà rivolta ai professionisti.

