Sub a lezione per un nuovo modo di andare in acqua - Cronaca

PORTO TORRES. Si è rivelato un gran successo il Training Gue Sardegna Nord organizzato da Sette Mari Tech Dive ed Explorer Team Diving Center con la partecipazione dell'Ente Sportivo Aics, delle piscine di Latte Dolce e Change Away di Andrea Spanu. Due giornate tra Sassari e Porto Torres che hanno visto la partecipazione di trenta subacquei adulti e dell'intero settore giovanile subacqueo dei Sette Mari, l’Explorer Diving Team. Le due giornate hanno visto i sub impegnati in un nuovo modo di andare in acqua attraverso l’utilizzo di una filosofia che permetta di migliorare le loro capacità dal punto di vista dell’assetto e della postura e di essere più responsabili sul tema “Natura”. Dopo l’accordo tra le due squadre, i turritani Sette Mari e i quartesi Explorer Team Diving Center, che ha dato vita al Gue Sardegna - il Gue è un’agenzia didattica presente in tutto il mondo - la due giorni è cominciata sabato mattina a Sassari presso l'Aics dove si sono svolti parte teorica e gli esercizi a secco. Nel pomeriggio, le piscine di Latte Dolce hanno visto i subacquei mettere in pratica quanto imparato al mattino. L’idea è sostanzialmente quella di fare in modo che rispetto alle stesse esigenze ogni subacqueo risponda allo stesso modo, un concetto che si è provato a mettere in pratica anche domenica mattina, a Porto Torres, nello specchio acqueo antistante la spiaggetta de La Renaredda, dopo avere rinfrescato quanto appreso la giornata precedente nella sede de I Sette Mari. I sub hanno provato ad utilizzare in acqua i rudimenti sull'attività in posizione orizzontale, infine gli adulti hanno fatto un’immersione a profondità più importante, quaranta metri, presso uno dei tanti relitti presenti nei fondali del Golfo dell'Asinara.Emanuele Fancellu

