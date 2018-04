ANGI sbarca a Cagliari: “Qui il nostro piano per l’innovazione sarda”

Grande successo di pubblico e di contenuti per la manifestazione promossa da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Con il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e di alcune delle più importanti Istituzioni Italiane, ANGI persegue la sua mission di proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni. Nel convegno organizzato per la giornata del 13 aprile a Cagliari presso la Fondazione di Sardegna, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, ANGI ha presentato il suo piano per lo sviluppo dell’ecosistema innovazione sardo insieme ad alcune delle più importanti eccellenze del territorio.

Gli obiettivi: mettere al centro le nuove generazioni, facilitare il dialogo intergenerazionale, creare sinergie tra le istituzioni e promuovere la partecipazione dei giovani alle possibilità offerte dall’Unione Europea e dall’ecosistema Italiano.

“Oggi abbiamo dato il calcio d’inizio ad una partita che vogliamo giocare anche in Sardegna, dopo le ricadute positive avute nel Lazio e in Lombardia. I giovani sono i destinatari principali delle nostre attività e il dialogo, la rete e la cultura sono i nostri strumenti cardine. Per noi è fondamentale promuovere il concetto di formazione attiva e la creazione di occasioni di incontro tra giovani e aziende oltre che favorire l’alta formazione” – cosi il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che prosegue dicendo – “Il 30 e 31 maggio saremo a Strasburgo per portare una delegazione di giovani all’europarlamento per favorire i giovani e illustrare le eccellenze italiane. Speriamo di poter contare su una delegazione dell’isola che possa affiancarci nella nostra futura tappa al Parlamento Europeo prevista per la seconda metà del 2018 per aiutarci nella nostra sfida a favore dei giovani e dell’innovazione. In quest’ottica l’Angi vuol essere un punto di riferimento per l’innovazione e sostenere l’ecosistema della Sardegna”.