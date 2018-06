Inaugurato a Solanas il museo del Windsurf, è il primo in Europa

Il sindaco di Sinnai, Matteo Aledda, ha inaugurato nel pomeriggio a Solanas il primo museo del Windsurf in Europa, a cura dell'associazione sportiva Solanasurf.

Il museo nasce nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantenario della nascita del Windsurf. Una iniziativa fortemente voluta dal surfista sinnaese Vittorio Serra e dall'associazione turistica Solanas 3 che si è molto prodigata per rendere fattibile un un evento così importante per la valorizzazione del mare di Solanas.

Ospiti di eccezione pionieri e atleti di fama internazionale che hanno fatto la storia di questo sport: il giapponese Miki Hideki,gli americani Matt Schweitzer, Rhonda Smith, nonché la campionessa mondiale di free style Andrea Livingston.

"Solanas - ha detto il sindaco Aledda - vanta una spiaggia di straordinaria bellezza: il surf e il museo possono sicuramente contribuire a far crescere turisticamente il territorio. Ben vengano queste iniziative".

Vittorio Serra è stato uno dei primi a frequentare diversi decenni fa la spiaggia di Solanas col surf. Lo ha fatto molto prima del suo storico tour fra i mari dell'Isola che ebbe grande successo.

Fonte: L'Unione Sarda