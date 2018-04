Quartu, M.O.P in concerto all’FBI venerdì 13 aprile: prima e unica data in Italia

Mancano ormai pochi giorni al 13 Aprile per il concerto degli M.O.P all’ FBI Club di Quartu Sant’Elena, uno degli eventi più importanti di questa stagione per gli appassionati di hip hop. Stiamo parlando di una vera leggenda della musica rap, in arrivo direttamente da Brownsville, Brooklyn. Cresciuti a pane e sparatorie, gli M.O.P debuttano sulla scena internazionale nel 2000 con “Warriorz”, album che contiene due grandi classici, ovvero “Cold as ice” e “Ante UP”.

Oltre agli M.O.P, nella line-up ci saranno anche i GOOD OLD BOYS, ovvero il nuovo progetto dei Colle Der Fomento insieme ad altri due pionieri del rap italiano, Kaos One e Dj Craim. Sarà un live tra passato e presente che vedrà insieme alcuni tra i rapper più importanti della scena italiana.

La serata sarà aperta dai live di numerosi artisti sardi: da Sick Boy Simon dei Dirty Dagoes, a Real DABOMB, Il Doge, CetoSupreme, Riky (da poco presente al programma televisivo The Voice) + Dj Sputo, e il dj ufficiale della serata, Dj Krevitz. A fare da Master of Ceremonies, Uzi Junkana.

Una jam con i fiocchi insomma, nata dall’iniziativa e l’impegno organizzativo della B-good Company, nata a Cagliari nel 2017, che si propone di rivoluzionare la vita notturna cagliaritana e non solo. La B-good è una società ma anche, soprattutto, un brand che intende progettare eventi e nuovi spazi in cui l’hip hop possa esprimersi in tutte le sue forme possibili, non solo per ciò che riguarda la musica, ma anche rispetto alla moda, al lifestyle, all’arte e così via. L’obiettivo della B-good è dare nuovo slancio agli eventi cagliaritani legati all’hip hop, con lo sguardo sempre puntato alla scena internazionale. Il concerto del 13 aprile ne è una prova e si tratta del primo capitolo di una lunga serie di progetti già in cantiere.

Per il concerto degli M.O.P la B-good collabora insieme ad altre due realtà di punta nel panorama hip hop sardo (e non solo), già organizzatrici della data degli ONYX a Cagliari nell’Ottobre dell’anno scorso. Da una parte i Dirty Dagoes, collettivo di produzione e di organizzazione eventi, dei quali Simone Lumini (aka Sick Boy Simon), ha svolto per l’evento il ruolo di tour manager della band americana. Dall’altra la Butterfly Skull, una vera e propria family che ha deciso di fondare nel 2012 un brand di abbigliamento di qualità, attento all’estetica e al design street.

