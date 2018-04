Le attività di ascolto e sportello di Cittadinanzattiva Cagliari, rivolte a tutti i cittadini, riprendono nel mese di aprile 2018, momentaneamente nei locali del V.O.F.S., in via Ariosto n. 24 a Cagliari, piano terra. Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 (Rete Procuratori dei Cittadini) per i cittadini che avessero problematiche riguardanti i servizi (acqua, telefonia, energia elettrica, ecc.). Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 (Rete Tribunale per i Diritti del Malato) per i cittadini che avessero problematiche riguardanti la sanità e la salute.

L'articolo Cittadinanzattiva, riapre lo sportello di ascolto a Cagliari proviene da Casteddu On line.