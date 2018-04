Riky Giacomini, il giovane rapper di Assemini conquista The Voice su Rai2

Da magazziniere a cantante che spopola su Rai 2 a The Voice: la bella storia di un ragazzo di Assemini, Riky Giacomini è un giovanissimo rapper di 27 anni con all’attivo già tre dischi. Conosciutissimo nella sua zona, ma ora alle prese con il debutto nel grande pubblico. Durante The Voice persino J Ax lo ha ammirato, raccontando che Riky è il primo vero rapper a partecipare a The Voice. Dove si è presentato con una fortissima versione del brano “Cant’hold us” di Macklemore. Riccardo Giacomini ha così superato le eliminatorie e passerà alla fase che precede la finalissima. Incrociando le dita verso quello che sembra davvero un successo annunciato, per un giovane talento sardo.

