Cagliari, pista ciclabile “flop” in via Dante: “Viene utilizzata da chi va in scooter”

In via Dante a Cagliari le piste ciclabili sono realtà da qualche anno. Il Comune vuole realizzarne una in viale Sant’Avendrace. Ma qual è la situazione tra piazza Repubblica e piazza Giovanni XXIII, raccontata da chi ha un’attività commerciale? Giampaolo Ortu ha 75 anni e da quarantaquattro dirige una drogheria: “Passa un ciclista ogni morte di Papa, in una giornata col bel tempo massimo dieci, quando piove nemmeno uno. Ci sono litigi con gli automobilisti, che dovendo scendere dall’auto aprono lo sportello e colpiscono chi viaggia a bordo delle bici”.

Per il signor Giampaolo, da quando ci sono le corsie per le biciclette “via Dante è diventata una strada pericolosa, troppo stretta. Pullman e ambulanze si devono fermare se un’auto deve uscire da un parcheggio. Realizzarle qui è stato un grande sbaglio”.

