Flumini, i vandali rubano le targhe stradali: “E il Comune non ha i soldi per ricomprarle”

Mi rivolgo a voi per segnalare una mancanza che ,come cittadino, non riesco a colmare. Abito a Flumini di Quartu, zona ampiamente dimenticata dal nostro consiglio comunale, e da oltre tre mesi cerco invano di far rimettere la targa stradale di Viale dei Pittori Europei all’ incrocio di viale dell’Autonomia Regionale Sarda . Ho mandato le stesse foto che allego sia all’ufficio URP sia alla responsabile della toponomastica del comune. Visto che non succedeva niente, sono andato di persona a parlare con questa responsabile la cui risposta è stata: “Le rubano, non abbiamo soldi per ricomprarle”. Una città di 70.000 abitanti non ha i soldi per una targa stradale? Mi sembra impossibile. E così da tre mesi la situazione non cambia. La strada è poco visibile di notte perché manca anche l’illuminazione pubblica, dobbiamo aspettare qualche grave incidente perché si muova qualcosa? Le chiedo ,se è possibile ,di fare un articolo in merito a questa situazione di menefreghismo burocratico. Magari lei ha più fortuna del sottoscritto. Saluti Mariano Gallus

