Cagliari, mamma sotto choc: “Un ciclista ha quasi investito e minacciato mio figlio”

Il fatto non è recentissimo, ma lo choc-paura c’è ancora (ecco perchè la donna vuole mantenere la privacy). Giorgia A, commerciante 49enne di via Dante, se l’è vista brutta: non solo lei, ma anche suo figlio, “che all’epoca aveva otto anni”. La donna, dopo aver parcheggiato l’automobile, ha aperto lo sportello e stava scendendo insieme al suo bambino. Proprio in quel momento, in una delle due corsie ciclabili, stava arrivando un ciclista: “Ha quasi investito mio figlio, anche io ho rischiato. Se non l’avessi tirato via l’avrebbe preso in pieno”, racconta mamma Giorgia.

È solo l’inizio di interminabili minuti di follia: “Il ciclista stava correndo, ha iniziato a sbraitare e a dire che lui era sulla pista ciclabile e, quindi, non doveva fermarsi. Se n’è andato insultandoci, e urlando che ‘non gliene fregava nulla e che la prossima volta sarebbe passato sopra mio figlio’”. In quel momento, in via Dante, qualcuno stava passeggiando e ha assistito alla scena: “Hanno dato ragione al ciclista, dicendoci che dovevamo essere noi a prestare più attenzione”, racconta arrabbiata la 49enne, “queste piste non sono dotate di spazi di sicurezza e in caso di danni chi li paga? Da allora tengo sempre gli occhi bene aperti, ho rischiato di essere investita anche altre volte”.

