Cade in un dirupo e muore ad Arzachena

(ANSA) - OLBIA, 5 APR - Era scomparso da ieri sera Lorenzo Porcheddu, 64enne originario di Macomer e residente ad Arzachena. Questa mattina i carabinieri della stazione di Arzachena hanno trovato il suo corpo senza vita in una scarpata che costeggia la via Gallura, poco distante dall'abitazione dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo potrebbe essere scivolato e caduto oltre le basse protezioni stradali che delimitano il marciapiede in quel punto di via Gallura, e sarebbe poi morto a causa delle ferite riportate nella caduta. Impossibile in questo momento stabilire se l'uomo sia morto sul colpo o se abbia cessato di vivere dopo ore di agonia, nascosto dalla fitta vegetazione che ricopre quel tratto di scarpata. (ANSA).