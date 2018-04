Miniera di Olmedo: c´è l´accordo Regione-sindacati

Secondo l’accordo, i lavoratori potranno essere collocati a tempo determinato in parte nella società in house ed in parte nei progetti comunali. Piras auspica che i lavoratori in occupazione, alla luce degli accordi raggiunti, lascino al più presto la miniera

OLMEDO - Accordo raggiunto tra l’Assessorato regionale dell’Industria e del lavoro ed i sindacati sul futuro dei ventotto lavoratori della miniera di Olmedo. L’intesa, arrivata al termine dell’incontro convocato dall’assessore regionale Maria Grazia Piras, parte dal coinvolgimento di Igea nella custodia e mantenimento in sicurezza della miniera, come previsto da legge regionale, e si completa con la partecipazione dei Comuni del territorio all’interno del programma per l’occupazione LavoRas. Secondo l’accordo, i lavoratori potranno essere collocati a tempo determinato in parte nella società in house ed in parte nei progetti comunali. Piras auspica che i lavoratori in occupazione, alla luce degli accordi raggiunti, lascino al più presto la miniera. Nela foto: un momento dell'incontro Commenti