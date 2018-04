Quartu, parcheggi, mercato e skatepark a Is Arenas: stop al progetto

La pratica è stata archiviata perché dal Comune di Quartu non era stata inviato in tempo tutta la documentazione necessaria. Ma ora l’amministrazione di via Porcu ci riprova e presenterà all’assessorato alla Difesa dell’Ambiente le carte per la procedura di Valutazione ambientale, necessaria per dare gambe alla sistemazione del rione Is Arenas. Con parcheggi, nuovo spazio per il mercato e lo skatepark.

L’ intervento, interessa direttamente una superficie di circa 5 ettari, al margine dell’area urbana di Quartu, nella zona di Is Arenas, tra lo stagno di Molentargius e quello delle Saline di Quartu. L’intervento riguarda il complesso sportivo Is Arenas tra le vie S’Arrulloni e Beethoven ed il settore del Parco regionale: qui si trovano lo stadio, il palazzetto dello sport polivalente, campi di calcio privi di tribune, un campo da basket coperto da tensostruttura e campi da tennis.

Oltre ai campi, tanti terreni incolti dove i cafoni scaricano cumuli di rifiuti relegando l’area in uno stato di degrado e abbandono.

Tanti gli interventi previsti dal piano di riqualificazione. Nella parte sud ovest dell’area, nei pressi di Perda Longa, il progetto prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato all’aperto per esposizioni, promozioni e mercati a carattere temporaneo, manifestazioni ed eventi.

Andrà ad occupare una superficie di terreno pianeggiante di circa 18 mila 300 mq, in grado di accogliere 360 stalli per auto e 180 piazzole commerciali.

L’area adibita nel progetto a parcheggi di scambio, all’incrocio tra la via Salieri e via Beethoven (20 mila 600mq), verrà suddivisa dalla nuova viabilità interna e dal centro servizi in due parti: una adiacente al mercato all’aperto e l’altra in corrispondenza dell’attuale palazzetto dello sport.

Tra le due aree destinate ai parcheggi di scambio il progetto prevede la realizzazione del centro servizi (superficie coperta pari a mille mq, altezza massima di 9.30metri e volume 4 mila 885mc) un edificio polivalente per i servizi complementari della cittadella sportiva di tipo ricreativo ed igienico-sanitario.

Nell’area confinante a nord con il sistema di accessibilità esistente attorno allo stadio di via Olimpia e ad est con l’area del palazzetto dello sport, l’intervento prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato all’aperto come skate park, su un’area di circa 7 mila 100mq.

“Ripresenteremo le carte con le modifiche opportune”, assicurano dal comune di Quartu,

