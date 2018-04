“Addio Cagliari. Parto all’avventura per lavorare e girare il mondo”

Lucia Cosseddu è una ragazza sarda di 23 anni. A Cagliari lavorava molto e la pagavano poco. Diritti nemmeno a parlarne. Così si è stufata e ha dato una svolta alla sua esistenza. Parte all’avventura col marito. Zaino in spalla verso il sud est asiatico. Si sposta, lavora, risparmia e riparte. E gira il pianeta.

Racconta a tutti la sua storia su facebook e su instagram. “In questi anni ho lavorato sempre nella ristorazione, una realtà che purtroppo è diventata sempre più dura. Ingiusta, perché si lavora tanto e non si possono pretendere i diritti se no avanti il prossimo, e mal pagata. Quest’anno mi sono sposata con il mio compagno Emanuel, romano ormai sardo, abbiamo voluto investire sulla nostra città e abbiamo comprato casa a Cagliari. Ma la realtà che ormai c’è in Italia a livello lavorativo ci stava troppo stretta cosi abbiamo deciso di mollare tutto e partire. Un viaggio zaino in spalla, in Asia decidendo le tappe step by step alla ricerca di un’avventura e di nuove realtà con l’intento di fare ciò che amiamo: viaggiare, e poi arrivare in Australia per riprendere il lavoro e viaggiare lavorando”.

In tasca i soldi del matrimonio necessari per il viaggio in Asia, poi quest’estate da qualche parte in Europa e in autunno l’Australia. Lei e il marito vogliono una famiglia. Ma non a Cagliari. Vogliono trasferirsi, lavorare, risparmiare e viaggiare di nuovo.

“Abbiamo l’idea di partire in Australia e da lì iniziare a lavorare risparmiare e poi viaggiare,spostarci e vivere in diversi posti”, racconta Lucia, “una cosa che ci piace perché abbiamo capito che (sembrerà banale) ma la casa è dove sei felice e stai bene. Abbiamo abbandonato l’idea di un posto fisso da tempo. Con i nostri risparmi ora ci siamo concessi di vivere questa avventura”.

In tanti si chiederanno: ma come fanno a mantenersi? “Quando i risparmi iniziano a diminuire per noi non è un problema fermarci a lavorare in un posto che ci piace”, spiega Lucia, “perché il nostro lavoro ha di positivo che offre sempre opportunità. Quest’estate pensavamo di lavorare e viaggiare in Europa. Quindi”, aggiunge, “ora ci muoviamo con i soldi messi da parte in Italia e viaggiamo nel sud est asiatico, viaggio da backpacker e low cost. Cerchiamo di mantenere un budget di 20 euro circa giornalieri e in contemporanea pagare il mutuo ed è sempre meno di quanto ci costava l’Italia”. La pagina dove vengono raccontate le esperienze di Lucia su facebook e instagram di Lucia si chiama Libera.mente. “Ho lavorato tanto in questi anni e ora mi sono concessa di rischiare e viaggiare e condividere”, conclude Lucia, “voglio dire ai miei coetanei che niente è impossibile, che se hanno dei sogni basta avere il coraggio di uscire dalla realtà ormai opprimente che abbiamo intorno e rischiare”.

