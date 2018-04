Cagliari, giro di poltrone al Comune: Porrà e Montaldo verso la giunta

Dopo le elezioni partono le manovre in vista del rimpasto nell’esecutivo comunale. In pole Roberto Porrà, primo dei non eletti del Psd’Az in consiglio comunale e Nicola Montaldo, segretario cittadino del Pd. Due le parti da accontentare: la corrente del Pd che fa capo all’ex presidente della Regione Renato Soru (in maggioranza nel capoluogo dopo l’ultimo congresso cittadino) e il gruppo degli “Autonomisti per Lussu”, quello dei tre consiglieri (Monia Matta, Franco Stara e Aurelio Lai) fuoriusciti dal Psd’Az dopo la rottura tra il partito dei Quattro Mori e il sindaco Zedda che ha contestato l’accordo stretto tra i sardisti e la Lega di Salvini per le politiche. Poche settimane prima delle elezioni il primo cittadino ha infatti rimosso l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Chessa, segretario cittadino Psd’Az , lasciando vacante un posto in giunta.

E ora la domanda tra i banchi di via Roma è questa: l’eredità del matrimonio politico siglato tra Zedda e Psd’Az prima delle elezioni passerà agli Autonomisti per Lussu? Matta, Stara e Lai (soprattutto quest’ultimo che con Porrà ha stretto un accordo) sono da tempo in pressing sul sindaco: chiedono la rimozione dell’assessore alle Politiche sociali Nando Secchi e la promozione di Porrà in giunta, ma non alle Politiche sociali, bensì alle Attività produttive, assessorato attualmente governato da Marzia Cilloccu, ex La Base.

Il segretario cittadino del Psd’Az Chessa nega ogni coinvolgimento: “Non chiediamo e non vogliamo poltrone, noi siamo all’opposizione. I patti stretti tra Psd’Az e sindaco sono carta straccia e non certo per colpa nostra”. Qualche incarico potrebbe arrivare anche dalle nuove nomine al Ctm. Secondo alcune voci, l’ente di viale Ciusa, in base ad un patto elettorale era stato promesso al Psd’Az, ma dopo la rottura con Chessa, Roberto Murru (in quota Pd, corrente di Soru), presidente e direttore generale, sembra al sicuro. Il vecchio cda è scaduto da quattro mesi e ancora non è stata bandita la manifestazione di interesse per il rinnovo delle cariche.

Al gruppo “Autonomisti per Lussu” dovrebbe andare un solo assessorato, l’altro posto in giunta del Psd’Az dovrebbe dunque finire al Pd. Scalpita il segretario cittadino Nicola Montaldo che potrebbe avere l’assessorato ai Lavori pubblici, mentre per le Politiche sociali, dove Secchi è a rischio, si fa il nome della consigliera comunale Pd Rosanna Mura.

