Marijuana nello zaino, 16enne arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 4 APR - Un ragazzino di 16 anni, sospettato di essere uno spacciatore, è stato bloccato in strada e perquisito: nello zaino nascondeva quaranta dosi di marijuana. Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Adesso si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri lo hanno bloccato questa mattina a Sinnai e perquisendolo hanno trovato la marijuana. Sequestrati anche poco più di 130 euro in contanti, denaro che sarebbe stato guadagnato con la vendita della droga, e tutto l'occorrente per confezionare le varie dosi. (ANSA).