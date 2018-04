“Cagliari, la città dei rendering: strade e piazze abbandonate nella realtà”

“Cagliari, la città in cui i rendering prendono vita. Tutto dannatamente uguale, monotono, grigio e, a tratti, inutile”. Lo sostiene il consigliere comunale di Cagliari16 Pierluigi Mannino, mentre divampano nuove polemiche sulle piste ciclabili in previsione a Sant’Avendrace: “Interventi a macchia di leopardo, senza una visione d’insieme e dando priorità ad interventi non necessari- dice Mannino- mentre restano in stato d’abbandono piazze e strade. Ecco, non credo che questa sia buona amministrazione. Potremmo definirlo, semmai, accanimento terapeutico verso la città e i suoi cittadini. Qualcuno dirà che esagero, forse ma forse quel qualcuno è afflitto dalla sindrome di Stoccolma. Chissà, vedremo”.

