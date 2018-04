OLBIA, Tenta di rubare portafoglio ad una donna: arrestato 38enne rumeno

Ieri mattina, ad Olbia, appena uscita da un supermercato, una donna è stata vittima di un tentativo di furto mentre cercava di riporre il portafoglio nella borsa.

I finanzieri, appena arrivati, individuavano subito l’autore del reato, che nel frattempo era stato trattenuto da un cliente di un bar vicino che aveva assistito alla scena. Per essersi rifiutato di dare le proprie generalità, veniva condotto in caserma per l’identificazione ed emergeva che l’uomo era gravato da precedenti per furto aggravato, tentata rapina, incendio doloso, porto abusivo di armi, violenza a pubblico ufficiale, molestie e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Perciò, l’uomo, A.L., rumeno 38enne, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per rifiuto di fornire le generalità. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma del Gruppo di Olbia. (red)

(admaioramedia.it)