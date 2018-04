danneggiate varie auto e un'abitazione

Intorno alle 3.30, a Sestu, nella via undici settembre, all'interno di un cortile condominiale, si è sviluppato un incendio, che ha danneggiato tre auto e l'appartamento del primo piano, fortunatamente al momento non occupato.I vigili del fuoco di Cagliari hanno dichiarato inagibile l'abitazione e i militari del Norm di Quartu e della locale Stazione CC, intervenuti sul posto, stanno indagando sulle cause del rogo.

Poco prima, intorno all'una, nella via Nenni a Quartu Sant'Elena, è stata data alle fiamme una una Fiat Panda che si trovava parcheggiata sulla strada.La macchina era di proprietà di una casalinga del posto. Le fiamme hanno interessato anche una Lancia Y parcheggiata accanto, che è stata danneggiata.Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti unitamente ai militari dell'Aliquota Radiomobile di Quartu. Sono in corso gli accertamenti per arrivare ai responsabili.