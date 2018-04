Furto aggravato: algherese denunciato

Gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno denunciato in stato di libertà un 44enne per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli

ALGHERO - Gli agenti dele Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un 44enne per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’uomo, dopo aver messo a segno un furto in un cantiere edile, asportando un grosso cavo elettrico di circa 25metri, il giorno dopo si è ripresentato nello stesso cantiere, durante l’ora di pausa pranzo, per tentare un altro furto.

Nella seconda occasione però non è filato tutto liscio, in quanto nel tentativo di recidere nuovamente un cavo elettrico, il 44enne ha provocato uno scoppio ed un incendio, che ha attirato l’attenzione di alcune persone, che sono riuscite a prendere il numero di targa del veicolo, mentre l'uomo cercava di scappare. Una volta rintracciato a casa proprioa, l’algherese è stato trovato in possesso del cavo rubato il giorno prima, mentre cercava di liberarlo dalla guaina protettiva. Dopo essere stato accompagnato in Commissariato, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.