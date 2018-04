Sant’Antioco, strage di multe contro gli incivili dei rifiuti. Il sindaco: “A fare i furbi si resta fessi”

Inizia a produrre i primi frutti la lotta al “sacchetto selvaggio” e alle discariche abusive: nei giorni scorsi la Compagnia Barracellare di Sant’Antioco ha elevato sette sanzioni (da 50 euro) ad altrettanti cittadini irresponsabili per l’abbandono di rifiuti. “L’avevamo detto: ‘a fare i furbi si resta fessi’ – commenta il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci – sin dal nostro insediamento ci siamo impegnati a combattere quella che è una vera e propria piaga: l’abbandono indiscriminato di immondizia. È inaccettabile che alcuni incivili si sentano liberi di “fare fuori” la propria spazzatura nei punti più disparati dell’isola o in pieno centro senza alcun riguardo, sia nei confronti dei cittadini virtuosi, sia nei confronti dell’ambiente. Diciamo basta a questo atteggiamento irrispettoso, i cui costi sono a carico di tutta la comunità”.

Il Comune, per combattere questo fenomeno, sta agendo su due versanti: attraverso azioni di sensibilizzazione, e intensificando i controlli ad opera delle autorità preposte (Compagnia barracellare e polizia Municipale), che quotidianamente battono il territorio. Senza dimenticare il lavoro instancabile dell’ufficio Ambiente del Municipio. “Gli incivili sappiano che questo è solo l’inizio – prosegue Ignazio Locci – le forze in campo proseguiranno nella caccia agli irresponsabili senza alcuna tolleranza, avvalendosi anche delle moderne strumentazioni in dotazione (video e foto trappole), che consentono di scovare coloro che deturpano la nostra isola”. Il Comune ricorda che esiste un ecocentro moderno e funzionale, aperto mattina e sera, dove conferire i propri rifiuti, sia che si tratti di cosiddetti ingombranti, sia che si tratti di semplice spazzatura. Gli orari: dal primo ottobre al 31 maggio, dal lunedì alla domenica (eccetto il giovedì, che resta chiuso), dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Mentre dal primo giugno al 30 settembre l’ecocentro è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

