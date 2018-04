Ateneika, a Cagliari dieci giorni di sport e musica nel “villaggio universitario” di Sa Duchessa

Al via la sesta edizione di Ateneika, il festival di sport, aggregazione e inclusione dell’ateneo di Cagliari. Sfida in dieci discipline dall’1 al 10 giugno prossimi. Cus, Paese delle meraviglie e OlimpiKa al lavoro per battere il record del 2017: milleottocento studenti iscritti, sessantamila presenze e venti artisti di fama nazionale. Per la prima volta giochi aperti anche a docenti, dottorandi e personale. Mercoledì 9 maggio si chiudono le iscrizioni alla sesta edizione di Ateneika. Col motto “Sport, Music & You: aggregazione sociale e culturale in modo sano e costruttivo” riparte il festival di sport e musica dell’Università di Cagliari, organizzato dal Cus e dalle associazioni “Il Paese delle Meraviglie” e “OlimpiKa”. L’evento si tiene dal 1 al 10 giugno 2018 negli impianti della Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, in via Is Mirrionis a Cagliari.

La sesta edizione di AteneiKa si apre con una news: per la prima volta i giochi possono ospitare docenti, dottorandi, specializzandi e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Cagliari. Per i potenziali iscritti è necessaria la richiesta della Cus Card e la compilazione del modulo online sul sito ateneika.com. Si potrà partecipare a una o più discipline sportive tra le dieci in programma. Ovvero, atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, e-sports Fifa 2018, pallavolo, tennis, tennistavolo, scacchi. L’edizione 2017 della manifestazione ha visto in gara milleottocento studenti provenienti dalle sei facoltà dell’ateneo cagliaritano. Il bilancio è stato di oltre duemila gare in dieci sport, con sessantamila presenze: un exploit impressionante se su pensa che al debutto del 2013 ci si fermò a settemilacinquecento. Nella scorsa edizione sono stati coinvolti cento studenti volontari: “La vera spina dorsale dell’organizzazione. Gran parte del successo di Ateneika – spiega Alessio Correnti, responsabile eventi Cus Cagliari – dipende dalle motivazioni e dalle abilità che mettono in campo. Per loro, una esperienza unica e la possibilità di collaborare all’interno di un grande evento sportivo e culturale”.

Il festival aggrega e supporta una linea editoriale che privilegia la condivisione con uno spirito eterogeneo, gratuito e partecipato. La Cittadella sportiva “Sa Duchessa” animerà anche le notti con presenze di alto profilo dello spettacolo musicale. Sulla scia del 2017, con ospiti del calibro di Nada Malanima, Nitro Wilson, Linea 77 e Canova, dall’1 al 10 giugno si esibiranno più di venti tra le migliori band del panorama nazionale. La manifestazione è organizzata dal Cus Cagliari in collaborazione con le associazioni Il Paese delle Meraviglie e OlimpiKa. Dieci giorni sostenuti dal contributo dell’Università di Cagliari e dall’Ersu, patrocinati da Regione, Comune di Cagliari, Coni Sardegna e Fitet. Numerosi i partner della sesta edizione. Tra questi, Sbiot, Ichnusa, Macron, Special Olympics Italia (team Sardegna), Tdm 2000 International.

