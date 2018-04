partenza dal molo di Cagliari per 4 skipper e 4 minori sardi con problemi penali e migranti non accompagnati per due regate nazionali

Tanta teoria, tanta formazione, tante esercitazioni e finalmente l'agonismo. Domani si parte per partecipare alla RomaXTutti – dal 8 al 15 aprile –, una regata d'altura che con le sue 500 miglia è la più lunga e una delle più impegnative del Mediterraneo. L'altro appuntamento sportivo è alla Lunga Bolina, 139 miglia, anch'essa del circuito italiano off shore dal 21 al 22 aprile da Riva di Traiano all'Arcipelago Toscano e ritorno.

E il passaggio della "Linea d'ombra" per i minori sardi con problemi penali ed i migranti non accompagnati che finalmente mettono alla prova le competenze e le abilità acquisite con il progetto "Sea for social inclusion" ovvero la vela come strumento di crescita personale, integrazione sociale e con l'obiettivo di far trovare un lavoro nel mondo della nautica.

L'equipaggio sarà composto da 4 skipper professionisti, più 4 ragazzi del progetto.

"I ragazzi non aspettavano altro - sottolinea Simone Camba, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale New Sardiniasail -. Finalmente affrontano il mare con la nuova barca Masaccio in una delle competizioni più importanti della vela d'altura. Una vera sfida sportiva. Un'occasione per valutare il grado di maturità raggiunto per questi ragazzi che puntano a trovare un lavoro, una professione, un futuro nel mondo della nautica."

Appuntamento per oggi alle 15.00, ospiti della Capitaneria di Porto di Cagliari – con la quale si è aperta una collaborazione per la manifestazione MARE LIBERA 2018 che si terrà a Cagliari dal 25 al 27 maggio – dove l'equipaggio saluterà amici, parenti e sostenitori e lascerà Cagliari per questa memorabile avventura in barca a vela.