Prima il litigio in piazza Matteotti, davanti a tante persone, con la sua fidanzata. Una violenza alla luce del sole, con il 18enne (un pluripregiudicato di Quartu) che le ha messo addirittura le mani attorno al collo e l’ha poi strattonata. Una ragazza, in attesa di salire su un pullman, ha assistito alla scena ed è intervenuta, offrendosi di accompagnare la giovane a casa (così ha raccontato agli agenti). Ma il ragazzo, furente, è salito sul pullman della linea 31, continuando a minacciare la compagna, tirandola per i capelli.

All’altezza di piazza Repubblica è intervenuto l’autista del bus, ma ci sono state botte anche per lui. Il 18enne si è scagliato contro l’uomo che, nel tentativo di fuggire dal mezzo, è caduto sul marciapiede. Una volta a terra, il giovanissimo l’ha preso a pugni in testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante: l’autista, infatti, aveva lanciato l’allarme alla centrale operativa del Ctm. L’aggressore è stato raggiunto dai poliziotti in via Bellini: addosso aveva un cacciavite lungo trentadue centimetri e due cellulari, uno dei quali spaccato in due. Per lui è scattato l’arresto con le accuse di lesioni, violenza, minacce e tentato furto aggravato. (P.R.)

L'articolo Cagliari, terrore a bordo del 31: giovanissimo picchia la sua fidanzata e l’autista del bus proviene da Casteddu On line.