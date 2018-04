Cagliari, a fuoco studio commercialista

(ANSA) - CAGLIARI, 4 APR - Incendio nella notte in via Sonnino a Cagliari, dove è stato preso di mira lo studio di un commercialista. Qualcuno, poco dopo la mezzanotte, ha incendiato il tappetino che si trovava davanti alla porta dello studio. Le fiamme si sono propagate fino alla porta, danneggiandola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ne l'atto intimidatorio e nemmeno l'azione di qualche vandalo. Si attende che il professionista formalizzi la denuncia per avere un quadro completo. I danni provocati dall'incendio ammontano a circa mille euro. (ANSA).