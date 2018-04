SESTU, In fiamme tre auto all’interno di un cortile condominiale in via 11 settembre 2001

A

Alle 3.30 di questa notte, a Sestu, all’interno di un cortile condominiale,

in via 11 settembre 2001, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha danneggiato tre auto.



Le fiamme hanno raggiunto anche l’appartamento al primo piano,

al momento disabitato, che è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio. (red)

Fonte: Admaioramedia