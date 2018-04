FISCHIETTO ROSSOBLU, Gara non semplice gestita dall’arbitro in maniera impeccabile

Aveva dato già ottimi segnali nelle sue prestazione, in occasione di Genoa-Cagliari, il direttore di gara Fabio Maresca, ne ha dato ampia conferma.

A differenza di quello che si poteva credere o di ciò che è sembrato, la gara non era semplice da gestire. La posta in palio era importante per entrambe le formazioni, tanto che i ventidue contendenti hanno giocato con intensità ed agonismo. Caratteristica che non ha sorpreso l’arbitro, che ha gestito in maniera perfetta l’intera gara.

Ha impressionato per serenità di giudizio, posizione in campo, personalità e gestione dei cartellini. Un’altra giovane promessa che merita la sufficienza ampia. Una speranza per il futuro perché c’è bisogno di un serio ricambio nel settore arbitrale italiano.

