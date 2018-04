Sassari, Moses Concas suona in piazza d'Italia ma viene allontanato dai vigili - Cronaca

SASSARI. Il vincitore di Italia's Got Talent 2016, l'armonicista sardo Moses Concas, celebre per avere unito il suono dello strumento a fiato al "beat box", creando un genere particolarissimo, ha provato a esibirsi ieri sera, martedì 3 aprile, in piazza d'Italia. Ma la sua performance, seguita da decine di persone, è stata interrotta sul nascere. Due motociclisti della polizia municipale sono arrivati in sella alle due ruote fino a pochi passi dal musicista, davanti alla gradinata della Provincia, e lo hanno interrotto suonando il clacson. Moses, che lunedì era a Castelsardo e oggi suonerà a Barcellona, ha ritirato i suoi strumenti e se n'è andato mestamente, con grande delusione per i fan che si stavano radunando intorno a lui.Moses Concas in piazza d'Italia (foto Marco Alessandro Pinna) Questo episodio è stato segnalato sulla pagina Facebook "Segnala a Sassari" da Marco Alessandro Pinna , che ha pubblicato due foto e un video. Duri i commenti degli utenti contro la decisione di fermare il musicista.