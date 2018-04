Notte di fuoco a Quartu e Sestu: in fiamme cinque auto

Ancora un raid incendiario nell’hinterland cagliaritano. Attorno all’1.30 di questa notte ignoti hanno dato fuoco a una Fiat Panda parcheggiata in via Nenni, in uso a una donna del posto. Le fiamme hanno interessato anche una Lancia Y parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Quartu.

Notte movimentata per le squadre dei pompieri perché alle 03.30 sono stati chiamati invece a a Sestu, in via Undici settembre 2001: qui all’interno di un cortile condominiale, per cause in corso di accertamento, è divampato un incendio che ha danneggiato tre auto e la facciata di un appartamento, fortunatamente inabitato, dichiarato ora inagibile. Indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare la natura del rogo, non si esclude la matrice dolosa, confermato invece nel primo intervento.

