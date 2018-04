Michela, prof 45enne di Cagliari: “Mio padre distrutto da un’ernia e curato dopo 3 anni”

Il caso-denuncia di Italo Marrocu, “Al SS.Trinità attendo l’intervento all’ernia inguinale dal 2016” , crea un vivacissimo dibattito tra i nostri tantissimi lettori. E fioccano le storie di presunta malasanità: come quella raccontata da Michela Espa, professoressa di 45 anni. Suo padre Franco, oggi 79enne, avrebbe vissuto un’odissea lunga almeno tre anni. Due ernie inguinali e nessun intervento tra le corsie del Santissima Trinità. Poi, la svolta che sarebbe arrivata con Villa Elena, in via Dante. “Dal Santissima Trinità gli hanno detto che l’avrebbero chiamato per definire la data dell’intervento, ma quello squillo del telefono non è mai arrivato”. Ecco il suo commento.