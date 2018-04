Muravera, domenica la Sagra degli Agrumi: arance, traccas e house music

di Vanessa Usai

Muravera si prepara ad ospitare domenica prossima, 8 aprile, la 46ma Sagra degli Agrumi, che vedrà come ogni anno sfilare nella via Roma gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, maschere tradizionali, centinaia di cavalieri e le etnotraccas, che rappresentano scene dell’antica vita rurale, agricola e pastorale del Sarrabus.

Quest’anno si parte già da giovedì 5 aprile con l’evento ‘Agrumeti aperti’, che offre la possibilità di visite agli agrumeti con la guida degli alunni dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Muravera. Le visite saranno possibili anche venerdì 6 e sabato 7, dalle 9 alle 13.

Il fitto programma contempla inoltre mostre, conferenze e concerti, sia nelle giornate di venerdì e sabato che domenica. Tra gli appuntamenti da non perdere, la presentazione, sabato alle 17, della biografia del maestro di launeddas Luigi Lai, che per l’occasione si esibirà anche in concerto.

La tradizionale sfilata di domenica, clou della sagra, avrà inizio alle ore 10,30. Quest’anno, nel pomeriggio, la manifestazione si arricchisce di un evento musicale dedicato ai giovani, Orangeland, che vedrà sul palco di piazza Europa per 6 ore, a partire dalle 15 e fino alle 21, anche il noto Dj re della musica house Cristian Marchi come special guest.

