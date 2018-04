Capoterra, in arrivo un auditorium e il restyling di piazza Liori

di Vanessa Usai

Un nuovo auditorium per la musica, e più nell’immediato la riqualificazione di Piazza Liori e dell’impianto sportivo scolastico di Frutti d’Oro. Capoterra si prepara a un restyling con tre grandi opere pubbliche da realizzarsi nei prossimi tre anni, con investimenti approvati nel bilancio 2018-2020 che nel caso della sala concerti raggiungeranno i 3 milioni di euro.

L’auditorium, per il cui finanziamento il Comune guidato dal sindaco Francesco Dessì è in attesa dell’ok della Regione, sarà realizzato nel complesso della scuola media di via Veneto e rappresenta, nell’intento dell’assessore al Bilancio, Beniamino Piga, “la naturale evoluzione della Scuola Civica di Musica di Capoterra, con l’obiettivo di potenziare questa realtà già radicata nel territorio”. La struttura offrirà non solo una collocazione agli spettacoli della Scuola Civica, ma ospiterà anche altri concerti e spettacoli.

Il secondo intervento che rivoluzionerà la cittadina sulla Sulcitana sarà la riqualificazione di Piazza Liori e in particolare l’abbellimento del canale che a seguito dell’alluvione del 2008 deve essere tenuto a vista. Il progetto, che prevede un investimento con fondi regionali di quasi 2 milioni di euro, non è ancora definito, ma l’assessore Piga anticipa che ci sarà sicuramente un incremento delle aree verdi.

Sarà finanziato invece con finanziamenti statali per oltre 1 milione 800 mila euro il restyling dell’impianto sportivo scolastico di Frutti d’Oro.

Tra i provvedimenti che andranno a beneficio dei cittadini per l’anno in corso, l’assessore al Bilancio annuncia inoltre una riduzione del 60% sulla Tari per nuclei familiari con reddito non superiore ai 4500 euro e l’eliminazione della Tosap sui passi carrai.

