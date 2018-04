Monserrato, crisi al Comune: Locci “fugge” dopo una riunione ristretta

“No comment”, queste le uniche parole del sindaco dimissionario dopo un summit “a 4” in via del Redentore. Silenzio assoluto con i giornalisti. Mancano 18 giorni per cambiare idea e provare a ricomporre la maggioranza. A Monserrato la crisi politica è alla luce del sole Il sindaco Tomaso Locci, dopo le dimissioni di Pasqua, continua a cercare una nuova quadra per provare a evitare il “liberi tutti” dopo poco più di un anno di governo. Nuovo incontro a metà strada tra il Comune e la sua sede elettorale, in via del Redentore. Dopo circa un’ora, Locci esce da un palazzo insieme ad altre tre persone, che si fiondano dentro un’automobile.

Cagliari Online era lì e ha provato a strappare una battuta al sindaco dimissionario attraverso il vetro della portiera. Ma la risposta è stata eloquente: classico gesto di “no” con la testa e un “no comment” detto a mezza voce.

