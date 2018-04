Cagliari, furgone distrutto in un incidente: via alla “Paradura artistica”

Un grave incidente. E ora una raccolta fondi per un nuovo furgone. La Casa di Suoni e Racconti promuove un evento di raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo furgone e della strumentazione andata distrutta durante un incidente stradale. Sabato 7 Aprile 2018, dalle ore 19:00 in poi, numerosi gli Artisti che per solidarietà saliranno sul palco del Centro Culturale Compagnia Cantante presentando piccoli estratti di diverse produzioni che l’Associazione Tra Parola e Musica ha realizzato negli anni.

Mammuth, il furgone della Casa di Suoni e Racconti, è andato distrutto, insieme a parte della strumentazione al suo interno, a causa di un grave incidente stradale il 3 Marzo scorso. I viaggiatori al suo interno sono rimasti fortunatamente illesi, ma la perdita del mezzo ha messo in grande difficoltà l’organizzazione dell’intera restante programmazione che l’Associazione si era prefissata di svolgere durante l’anno. Indispensabile, infatti, per proseguire con le attività, l’acquisto di un nuovo veicolo. Per questo, con il principale sostegno della Compagnia Cantante che metterà a disposizione gli spazi del suo Centro Culturale, in Via Giulio Dolcetta 21 a Cagliari, e grazie a numerosissimi artisti, tecnici, operatori culturali e non, che a vario titolo hanno collaborato con l’Associazione, si organizzerà Sabato 7 Aprile, dalle ore 19:00 in poi, una grande Paradura Artistica: proprio come per la perdita del gregge, ogni artista, in questo caso, contribuirà con un piccolo intervento performativo estratto dagli spettacoli e/o dai repertori musicali dei tanti progetti realizzati negli anni. L’appuntamento si presenterà infatti innanzi tutto come occasione di incontro (oltre che di solidarietà) tra i tanti addetti del mondo dello Spettacolo che parteciperanno. A presentare queste numerose e svariate performance che si susseguiranno durante la serata sarà il giornalista Giacomo Serreli. Si ricorda che è ancora possibile offrire il proprio contributo, di qualsiasi natura (artistico, organizzativo, tecnico, comunicativo) contattando la Casa di Suoni e Racconti tramite l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , il numero +39 345 3199602 o scrivendo alla Pagina Facebook (facebook.com/traparolaemusica). Le modalità di partecipazione all’evento prevedono il tesseramento per tutti i nuovi soci non ancora iscritti all’Associazione Culturale Compagnia Cantante. Il costo della tessera è di 10,00 euro e tutto il ricavato delle nuove iscrizioni sarà poi devoluto alla Casa di Suoni e Racconti per l’acquisto del nuovo furgone. Sarà inoltre possibile contribuire con offerta libera durante il corso di tutta la serata rivolgendosi al personale addetto presente per l’occasione.

PER CONTRIBUIRE – Si ricorda che è possibile fare una donazione in qualsiasi momento utilizzando il Codice Iban: IT80P0760104800001027511276 – C/C n.001027511276 ABI 07601 – CAB 04800 presso le Poste Italiane Filiale n°9 di Cagliari, intestato all’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti. Oppure è possibile contribuire attraverso Pay Pal sul conto legato all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si richiede di indicare come causale tale dicitura: DONAZIONE PER ACQUISTO FURGONE E STRUMENTAZIONE.

La Casa di Suoni e Racconti ringrazia per qualsiasi tipo di contributo potrà ricevere.

L'articolo Cagliari, furgone distrutto in un incidente: via alla “Paradura artistica” proviene da Casteddu On line.