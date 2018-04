Una magia di Medeiros e l’undici di Lopez perde la sfida contro di Marassi contro il Genoa. Sconfitta (due a uno il risultato) per il Cagliari nel turno di recupero (la gara era saltata un mese fa per la scomparsa di Astori) a Genova. Dopo un primo tempo equilibrato gli undici di Lopez vanno sotto nella ripresa dopo un gol di Lapadula. Il pari su rigore: un difensore genoano atterra Faragò in area di rigore e Barella dal dischetto non perdona il portiere avversario, l’azzurro Perin. Dopo un palo clamoroso colpito da Pavoletti la gara sembrava incanalata sul pareggio, ma all’89esimo Medeiros con un mancino velenoso da fuori area trova il gol della vittoria per il Grifone. Secondo ko di fila per l’11 di Lopez che resta fermo a quota 29 punti in classifica con 5 punti di vantaggio sulla terz’ultima Crotone (che domani recupera il turno a Torino contro i granata di Belotti). Per il Cagliari domenica alle 15 al Bentegodi sfida decisiva per la salvezza contro il Verona penultimo in classifica. Traballa la panchina di Lopez. Già dopo il ko contro il Torino di sabato scorso circolavano insistenti le voci circa un ritorno di Rastelli sulla panchina del Cagliari.

L'articolo Cagliari sfortunato, ko col Genoa. Lopez rischia: torna Rastelli? proviene da Casteddu On line.