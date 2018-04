Borghi d'Italia, Stintino si classifica al settimo posto - Cronaca

STINTINO. Bella esperienza per Stintino alla competizione “Il Borgo dei Boeghi”, l’iniziativa lanciata dalla trasmissione Kilimangiaro su Rai 3 e che domenica sera ha proclamato il borgo vincitore. Stintino è entrata nella top ten italiana classificandosi al 7° posto, in una posizione quindi di prestigio se si considera il lotto dei concorrenti, tutti di primissima qualità. A vincere è stata Gradara nelle Marche. Dopo Venzone in Friuli-Venezia Giulia, che ha vinto lo scorso anno, è stato quindi un comune marchigiano ad aggiudicarsi la competizione. Il borgo vincitore è stato annunciato la sera della domenica di Pasqua nel corso di una prima serata su Rai 3 condotta da Camila Raznovich, durante la quale sono stati presentati i venti borghi partecipanti, uno per ogni regione italiana. E il pubblico ha premiato anche quest'anno il programma visto da oltre un milione e mezzo di persone.Il borgo vincitore è stato decretato dalla somma dei voti espressi on line dal pubblico sul sito web del Kilimangiaro e da una giuria di esperti, composta dalla chef stellata Cristina Bowermann, dallo storico dell’arte Philippe Daverio e dal geologo Mario Tozzi. Con Gradara, teatro della storia d’amore tra Paolo e Francesca resa immortale da Dante Alighieri che li colloca nel girone dei lussuriosi, per la prima volta un borgo del Centro Italia vince la competizione che celebra la bellezza dei piccoli centri del nostro Paese.Una bella vetrina per Stintino che ha avuto la possibilità di presentare le proprie bellezze, dalla spiaggia della Pelosa al museo della Tonnara.

