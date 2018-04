Assemini, addio disservizi idrici: entra in funzione il nuovo sistema da 1,2 milioni di euro

Di Vanessa Usai

Entra in funzione la nuova condotta di distribuzione dell’acqua al servizio di Assemini, che in tre anni ha rivoluzionato il sistema idrico con un investimento da 1,2 milioni di euro. Giovedì le squadre di Abbanoa effettureanno i collegamenti definitivi, con la conseguente attivazione dell’opera principale del sistema di approvvigionamento idrico dell’intero centro abitato.

L’intervento è parte integrante del piano di efficientamento della rete idrica del Comune di Assemini, avviato nel 2015 e finalizzato alla risoluzione delle problematiche riscontrate negli ultimi anni.

Nel suo complesso le opere eseguite hanno riguardato principalmente la sostituzione di reti di distribuzione che hanno causato frequenti disservizi all’utenza e notevoli perdite di risorsa e la creazione di nuove maglie principali di distribuzione che hanno già migliorato l’approvvigionamento ad alcune zone dell’abitato in passato svantaggiate.

Negli ultimi decenni Assemini è stata interessata da una crescita esponenziale della popolazione senza che ci fosse un adeguamento dei sottoservizi. Abbanoa ha quindi messo mano a un programma dettagliato di investimenti proprio per ammodernare sia il sistema idrico sia quello fognario.

La principale opera realizzata consiste in una nuova condotta in ghisa sferoidale di quasi mezzo metro di diametro lungo via Pio IX, Corso Europa, via Rio Sa Murta, via Sarcidano e via Majorana per uno sviluppo totale di oltre un chilometro. L’opera è stata conclusa lo scorso ottobre con l’attraversamento in sub-alveo del canale tombato Rio Sa Nuxedda, un intervento realizzato con tecnica di “perforazione radioguidata – no dig – microtunneling”.

Grazie a una serie di manovre in rete e attivazione delle saracinesche di sezionamento, per eseguire i lavori programmati per giovedì sarà necessario sospendere l’erogazione dalle 8.30 alle 17 in una zona limitata: le vie Serpentara, Piave, Di Vittorio e strade limitrofe.

Con gli ultimi collegamenti, la condotta approvvigionerà anche il nuovo anello di distribuzione principale già realizzato con precedenti cantieri: una nuova condotta lungo la via Piave di 250 millimetri di diametro, da via Serpentara a via Fiume per uno sviluppo di circa 480 metri, per il miglioramento dell’apporto idrico alla parte centrale dell’abitato; il rifacimento dei nodi idraulici in corrispondenza dei collegamenti in via Cagliari e la conseguente connessione dei diversi distretti realizzati al fine di migliorare la distribuzione idrica lungo la zona d’espansione di Corso Africa; una nuova condotta lungo Corso Africa di 150 millimetri di diametro, dall’incrocio con via Piave ai pozzi cittadini per uno sviluppo di quasi un chilometro, che chiude l’anello di distribuzione principale della zona Ovest del abitato strutturato lungo vie Piave, Cagliari, Fiume e Gorizia.

Complessivamente nel triennio 2015-2018 sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria sulle reti idriche del comune di Assemini per un investimento pari a circa 1.200.000 euro a cui vanno a sommarsi gli interventi in programma sul serbatoio di accumulo idrico che consentiranno, mediante un sistema di telecontrollo, di monitorare e governare in tempo reale l’andamento della rete di distribuzione per consentire una più accurata e funzionale gestione della risorsa.

