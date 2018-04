Sassari, scontro fra cinque auto per una mancata precedenza - Cronaca

SASSARI. Alla fine fortunatamente non si è fatto male quasi nessuno, ma l’incidente avvenuto sabato sera all’incrocio tra via Don Minzoni e via Principessa Maria avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una mancata precedenza ha dato il via a una carambola che ha visto coinvolte una Fiat 500, una Golf, una Panda, un’Audi A 3 una Lancia Y. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale la Fiat 500 L avrebbe impegnato l’incrocio senza fermarsi allo stop. Proprio in quel momento stava transitando in via Principessa Maria una Golf che è stata colpita nella parte anteriore. Nell’impatto l’autista della 500 ha perso il controllo ed è andato a sbattere inizialmente contro la Panda ferma in corrispondenza dell’incrocio e poi a un’Audi A 3. Quest’ultima auto, sospinta in avanti, è andata a sbatter contro una Lancia Y. Alla carambola hanno assistito decine di persone. Subito dopo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118. Tre giovani che viaggiavano sulla Golf sono rimasti leggermente contusi e sono stati accompagnati al pronto soccorso.

