In vacanza, in Sardegna, a Cagliari, Matthew Fox, l’attore della famosissima serie Lost, ha voluto provare le prelibatezze locali in un noto ristorante della Marina. Per lui “assolutamente” pesce fritto. Per gli altri commensali, amici e familiari di Fox, calamari e linguine al granchione. Il personale, non poteva certo aspettarsi di trovarsi di fronte il divo americano che non ha mancato di farsi immortalare in una foto. “E’ stato molto gentile, discreto e simpatico – commenta il titolare del ristorante cagliaritano Il Malandrino- Ci ha chiesto se ci fosse piaciuta la serie, noi ovviamente non potevamo che dire di sì. E ci ha fatto i complimenti, un onore per noi.”

Oltre alle prelibatezze culinarie il noto attore, nei panni di Jack Shephard, nella serie che ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo, nella sua vacanza cagliaritana ha fatto visita al giardino sonoro del grande Pinuccio Sciola, dove la figlia del grande artista, Maria, lo ha accompagnato in un tour: “Incontrare e accompagnare Matthew Fox tra i monoliti del Giardino Sonoro mi ha permesso di far perdere, loro, tra i suoni di quei materiali pensati inermi. Ora sanno che è esistito un uomo chiamato Pinuccio Sciola che senza set televisivi catturava, amaliava ed ipnotizzava le persone. È splendido anche conoscere attori americani di livello che mantengono semplicità e rispetto per le persone e per la natura!”

L'articolo Il divo di Lost in visita a Cagliari: pesce fritto in ristorante e tappa al giardino sonoro di Sciola proviene da Casteddu On line.