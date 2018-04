Sardinia Tourism Call2Action a Olbia

(ANSA) - CAGLIARI, 3 APR - Iscrizioni al completo, forte interesse degli addetti ai lavori e ampio coinvolgimento di pubblico sui social media: queste le premesse dell'evento dedicato ai 'Borghi autentici e turismo rurale', in programma da domani a venerdì 6 aprile nel centro congressi Mbc dell'aeroporto di Olbia. È il primo di sette appuntamenti di Sardinia Tourism Call2Action, piano innovativo di incontri di approfondimento professionale e confronto interattivo rivolto a operatori turistici e amministratori locali, attivato dalla Geasar, società di gestione dell'aeroporto "Costa Smeralda", e sostenuto dall'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell'ambito del Piano di promozione e comunicazione attraverso il sistema aeroportuale. La 'chiamata a raccolta' di tutti gli stakeholder del mondo turistico regionale è occasione per interfacciarsi con prestigiose personalità di settore, aggiornare competenze, sviluppare un'offerta consapevole, competitiva e attenta a dinamiche e a tendenze dei mercati nazionali e internazionali. "Il turismo nei borghi è un tassello fondamentale nella costruzione di nuovi prodotti e nuove stagionalità - afferma l'assessora Barbara Argiolas - basati su sostenibilità ambientale e sociale, nonché su tutela e riproposizione in chiave innovativa delle ricchezze materiali e immateriali dei piccoli centri. I borghi, in primo piano nella nuova legge regionale sul turismo che ha istituito la 'Rete dei borghi caratteristici della Sardegna - prosegue Argiolas - sono uno straordinario patrimonio paesaggistico, architettonico, culturale diffuso in tutta l'isola, da 'convertire' in risorsa turistica capace di distribuire i flussi sull'intero territorio regionale, di creare prospettive di impiego e di rappresentare un argine contro lo spopolamento dell'interno". L'appuntamento dedicato ai borghi autentici si articolerà in tre giornate con contributi di alto livello, grazie al coinvolgimento di docenti di fama mondiale e società di professionisti esperti. Le giornate del 4 e 5 saranno aperte dagli interventi dell'assessora Argiolas, dei rappresentanti della Geasar e di Joseph Ejarque, esperto di destination management e marketing, coordinatore scientifico del progetto.(ANSA).