Il “RockStar summer tour 2018” di Sfera Ebbasta sbarca a Cagliari il 28 luglio (ore 21.30). Sul palco dell’Arena Grandi Eventi sarà protagonista assoluto il rapper, Gionata Boschetti in arte “Sfera Ebbasta”, considerato il fenomeno musicale del momento con le sue migliaia di fan giovanissimi e non solo, tra i migliori della nuova scena musicale contemporanea. Con il suo nuovo album “Rockstar” (Universal/Def Jam Recordings, gennaio 2018) è entrato nella classifica dei cento brani più ascoltati del mondo su Spotify, a sole 24 ore dalla pubblicazione, con otto milioni di ascolti in streaming. Una cosa finora mai successa a nessun artista italiano.

Per il live più atteso nell’isola dalle migliaia di fan sono già aperte le prevendite. I biglietti si potranno già trovare a Cagliari al Box Office di viale Regina Margherita n. 43, e in tutta la Sardegna ei Circuiti Liveticket e Ticketone.

Anche nel concerto cagliaritano, organizzato da SEM Organizzazione per la rassegna “Pop a Impatto Zero – Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2018, il re della “trap music” italiana proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album come “Rockstar” e “Cupido” e i maggiori successi che lo hanno fatto consacrare dai fan e dal milione e cinquecentomila follower sui canali social, una vera “rock star”. Tra questi l’intramontabile “Ciny”, l’inno alle origini che lo ha reso celebre in Italia, “Tran Tran”, il brano che ha superato le 50 milioni di visualizzazioni nel web, e ancora “Figli di papà” “BRNBQ” e “Visiera a becco” certificati platino, e “Notti” e “Bang Bang” che hanno raggiunto l’oro. Sound ipnotico che cattura e un immaginario tra rime e parole che racconta con grande spontaneità le realtà dei giovani nelle periferie delle città (Ciny è ispirata al suo quartiere popolare Cinisello Balsamo, Lombardia) con uno sguardo critico di chi quel luogo lo ha realmente vissuto.

L'articolo Il re della musica trap torna a Cagliari: Sfera Ebbasta in concerto all’Arena Grandi Eventi proviene da Casteddu On line.