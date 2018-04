Rubato l'incasso di Porto Flavia

(ANSA) - CAGLIARI, 3 APR - Immergersi nella storia mineraria del Sulcis nel giorno di Pasqua e approfittare della momentanea assenza dei responsabili della biglietteria per mettere a segno un furto. Non si è lasciato scappare l'opportunità di un facile guadagno chi, domenica pomeriggio, si è appropriato dell'incasso di Porto Flavia, il complesso portuale-minerario creato a Masua di fronte allo scoglio di Pan di Zucchero. Un luogo che moltissime persone hanno deciso di visitare proprio nel weekend pasquale. Il bottino ammonta a circa 1.200 euro. Il furto è stato scoperto dalla bigliettaia quando ha ripreso possesso della sua postazione e ha subito chiamato il Comune e il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dipendono dalla Compagnia di Iglesias. I militari aspettano ora di visionare i filmati di una telecamera vicina alla biglietteria per scoprire se le fasi del furto siano state riprese e se è possibile risalire all'autore.