ELEZIONI, Le Amministrative in 43 Comuni sardi si terranno il 10 giugno

Anche in Sardegna le prossime elezioni amministrative si svolgeranno domenica 10 giugno (dalle 7 alle 23), come in altre regioni d’Italia.

Lo ha deciso la Giunta regionale che ha ufficialmente fissato la data per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali in 43 Comuni sardi. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, dove è previsto (solamente Assemini e Iglesias), si terrà domenica 24 giugno.

Nella Città metropolitana di Cagliari si voterà ad Assemini, Decimomannu e Maracalagonis; nella Provincia del Sud Sardegna a Collinas, Donori, Furtei, Fluminimaggiore, Gesturi (dove c’è il commissario straordinario), Iglesias, Ortacesus, Senorbì, Seui, Teulada e Villaspeciosa; in quella di Oristano ad Ales, Boroneddu, Cabras, Magomadas (commissario straordinario), Modolo, Narbolia (commissario straordinario), Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Riola Sardo (commissario straordinario), Simala, Soddì (commissario straordinario) e Villaverde; in quella di Nuoro ad Austis (commissario straordinario), Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena (commissario straordinario), Ortueri (commissario straordinario), Sarule e Sindia; in quella di Sassari ad Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti (commissario straordinario), Palau (commissario straordinario), Putifigari e Sedini. (red)

