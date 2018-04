Dramma in Sardegna, operaio cade dalla scala e muore

Un altro dramma sul lavoro in Sardegna. Questa volta a perdere la vita è un uomo di 56 anni, Vincenzo Fancello, a La Maddalena, dopo una caduta da una scala mentre lavorava in un magazzino di sua proprietà. L’uomo, come riporta l’Ansa sarebbe morto nel giorno di Pasqua, ma il suo corpo è stato trovato solo ieri, dopo l’allarme lanciato da un familiare, preoccupato per la sua assenza. Indagini a cura dei carabinieri. (f.m)

