Riscossione tributi, Cagliari al primo posto in Italia

La città metropolitana di Cagliari è al primo posto in Italia per la capacità di riscuotere i tributi comunali. Lo afferma l’indagine di Crif Ratings pubblicata oggi. Buona (in linea con quella dei comuni del Nord Italia) la situazione finanziaria dei comuni sardi. La città metropolitana del capoluogo è in vetta alla classifica sulla di riscossione dei tributi e per il pagamento delle spese correnti, mentre è solo seconda sul peso degli stessi tributi sentito dai cittadini.

‘L’analisi dimostra che lo stato della finanza pubblica e l’impatto della spesa per tributi e tariffe sui cittadini restituisce un’Italia divisa in due – afferma Marco Bonsanto, Associate Corporate Analyst di Crif Ratings – e che i Comuni localizzati nelle Regioni del Nord Italia insieme a quelli delle Regioni a Statuto Speciale (con l’esclusione della Sicilia) hanno buone capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie e di pagamento delle spese correnti nonché minore incidenza dei debiti finanziari e delle anticipazioni di tesoreria. Tuttavia si rileva che in alcuni di questi territori la spesa pro-capite in tributi e tariffe è più del doppio di quella delle Regioni del Mezzogiorno.

