Cambio di programma per il Jazz club network ad Alghero

Novità per la rassegna firmata Cedac Sardegna: annullati i concerti della Dave King Trucking company, in programma domani al Jazzino di Cagliari e giovedì al Poco Loco di Alghero, il cartellone si arricchisce di un duplice appuntamento con il Larry Bartley Trio featuring Tony Kofi, lunedì 30 aprile al Jazzino, in occasione della Giornata internazionale del jazz, e martedì 1 maggio al Poco Loco di Alghero

ALGHERO - Cambio di programma per il ricco cartellone primaverile del Jazz club nework: annullati i concerti della Dave King Trucking company, in programma domani, mercoledì 4 aprile, al Jazzino di Cagliari, e giovedì 5, al Poco Loco di Alghero, spazio invece all'insolita alchimia tra jazz e musica tradizionale argentina dell'Aca Seca trio, formato da Juan Quintero (chitarra e voce), Andrès Beeuwsaert (piano, tastiere e voce) e Mariano Cantero (batteria, percussioni e voce), protagonisti giovedì 19, alle 20.30, al Jazzino di Cagliari. Il fascino della bossa nova per il duplice appuntamento, venerdì 20, alle 20.30, al Jazzino di Cagliari, e sabato 21, alle 20.30, ad Il Vecchio mulino di Sassari, con il Trio Correnteza (dal titolo di una canzone di Tom Jobim), frutto dell'incontro tra la cantante Cristina Renzetti, il clarinettista Gabriele Mirabassi ed il chitarrista Roberto Taufic, per uno speciale omaggio al grande musicista brasiliano, autore di brani indimenticabili tra musica e poesia.

Il Cedac celebra la Giornata internazionale del jazz con il concerto del Larry Bartley trio, featuring Tony Kofi, in programma lunedì 30 aprile, alle 20.30, al Jazzino di Via Carloforte 74-76, a Cagliari, con le intriganti alchimie sonore del nuovo progetto musicale del contrabbassista Bartley, alla testa dell'ensemble che schiera Bruno Heinen al pianoforte e Rod Youngs dietro piatti e tamburi, con la partecipazione straordinaria del sassofonista Tony Kofi, nell'Isola sotto le insegne del Jazz club network. Atmosfere londinesi per la performances dei quattro musicisti d'oltre Manica, protagonisti anche martedì 1 maggio, alle 22.30, al Poco Loco di Alghero, per un nuovo appuntamento con il Jazz club network, organizzato dal Cedac per far rivivere le suggestioni degli storici Jazz clubs, dove sono state scritte pagine fondamentali della musica improvvisata, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna.

Nella foto: Larry Bartley

