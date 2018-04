Assemini piange signora Maria, addio all’infaticabile volontaria dal cuore d’oro

Maria Piras non c’è più: se ne va a 67 anni, nel giorno di Pasqua, una tra le volontarie della Protezione Civile più conosciute per il tantissimo impegno profuso da decenni. Una notizia, quella della scomparsa di signora Maria, che ha fatto subito il giro di Assemini, lasciando tutti i cittadini choccati. Quando c’era da aiutare, signora Maria non si tirava mai indietro: dall’alluvione che nel 1999 ha sconvolto proprio la città di Assemini a quella che, nove anni più tardi, ha seminato distruzione a Capoterra.

Per anni signora Maria ha gestito il ristorante “Su Zaffaranu”. Ma, quando non lavorava, era sempre in prima linea per aiutare gli altri. “Una persona davvero speciale e che non si tirava mai indietro quando c’erano le emergenze”, così scelgono di ricordarla alcuni volontari che, negli anni, hanno avuto modo di collaborare con lei.

