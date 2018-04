La Sardegna fotografa la Sardegna: questo il claim del concorso fotografico gratuito organizzato dai Centri Commerciali Auchan per raccontare, attraverso lo sguardo dell’obiettivo, le bellezze dell’isola. I partecipanti dovranno scegliere tra quattro categorie – cibo, territorio, artigianato e storia – e postare la propria foto sulla pagina Facebook ufficiale dell’iniziativa, su Instagram attraverso l’hashtag #sardegnaisolachece o sul sito www.sardegnaisolachece.itentro il 18 maggio. Le foto potranno ritrarre un luogo, un elemento, un paesaggio, una persona o qualsiasi altro dettaglio. Si potrà partecipare una volta, con un’unica foto e in una sola categoria. Successivamente, una giuria di esperti decreterà i vincitori, uno per ogni categoria, in base a motivazione, stile, personalità e pertinenza dello scatto. La proclamazione avrà luogo il 29 maggio: in palio, 4 macchine fotografiche professionali.

L’isola che c’è ha già reso protagonista la Sardegna lo scorso anno con la mostra di Francesco Piras – che dà il volto alla campagna pubblicitaria di quest’anno con 4 emblematici scatti – al Centro Commerciale Auchan Olbia, riscuotendo moltissimo successo. Questa volta, invece, la mostra riguarderà i partecipanti al concorso e sarà itinerante: una grande iniziativa che coinvolge per la prima volta in contemporanea i Centri Commerciali Auchan di Sassari, Olbia, Cagliari Marconi e Cagliari Santa Gilla per svelare i segreti più belli di un’isola che c’è e aspetta solo di essere fotografata… da te!

L'articolo L’isola che c’è: il grande concorso fotografico dei centri commerciali Auchan della Sardegna proviene da Casteddu On line.